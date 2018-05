A Ferrari fez ajustes no design de seus retrovisores instalados no halo depois da FIA ter deixado claro que o suporte que a marca italiana utilizou no GP de Espanha era ilegal.

A equipe de Maranello foi a primeira a montar os novos retrovisores, mas ao subir os espelhos para o halo colocou também umas aletas - asa de suporte - no dispositivo que nesta época aumentou a proteção da cabeça do piloto.

Entre suposições de recursos aerodinâmicos não regulamentares e meros suportes para a nova (e autorizada) colocação dos retrovisores o «buraco» normativo inexistente foi acompanhado de controvérsia a que a FIA colocou de imediato termo proibindo as aletas já no Mónaco.

Esta quarta-feira a Ferrari surgiu no Mónaco já sem as aletas de suporte aos retrovisores dos seus monolugares e as diferenças com a versão apresentada em Espanha são muito poucas como podemos constatar na foto.

