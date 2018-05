Fernando Alonso volta este ano a participar no GP do Mónaco depois da ausência do ano passado. Em 2017 o piloto espanhol esteve nos Estados Unidos onde participou nas 500 milhas de Indianápolis acabando por não marcar presença na corrida do principado.

O bicampeão do mundo já fez saber que quer voltar a terminar nos pontos e para o ajudar sabe que vai poder contar com um melhorado MCL33.

"É sempre bom voltar ao Mónaco. É um circuito único. Mas o ano passado também estava muito satisfeito pela oportunidade de participar nas 500 milhas de Indianápolis. Terminamos a qualificação em quinto lugar e tínhamos possibilidade de lutar pela vitória. Essa sensação não temos aqui. Existem poucas possibilidades de ganhar a corrida aqui no Mónaco. É tudo muito monótono, no pódio está sempre a Mercedes, Ferrari e a Red Bull. Aqui não existem muitas surpresas. Vamos ver o que acontece no fim-de-semana”, afirmou Alonso.

Quanto aos pneus, o piloto da McLaren não tem dúvidas de que os supermacios vão ser os mais utilizados. "Penso que será o melhor pneu para esta prova, para a qualificação e para a corrida. Não vão certamente ser sujeitos a um grande desgaste neste circuito. Vamos tentar rodar o máximo de voltas com eles”.