O desempenho revelado pelos carros da Red Bull no GP da Espanha deixa Daniel Ricciardo ansioso pela próxima ronda do campeonato que terá lugar no Mónaco no próximo fim de semana e esperançado num bom resultado

No circuito de Barcelona-Cataunha, a Red Bull mostrou-se rápida na última fase da pista, a mais lenta e que possui grande semelhança com o traçado monegasco – tendo sido já apontada pela Mercedes como a potencial candidata à vitória no GP do Mónaco.

Daniel Ricciardo já revelou ao «Motosport.com» que está ansioso pela próxima ronda do mundial. “O fato de termos sido rápidos no GP de Espanha mostrou que poderemos estar num bom nível no Mónaco. O circuito é verdadeiramente insano. Não quero dizer com isto que não deveríamos correr no Mónaco, porque é a melhor coisa de todas. Mas é verdadeiramente louco pensar que competimos em ruas estreitas e com os muros bastante próximos”.

O piloto da Red Bull que ocupa o quinto lugar do campeonato com 47 pontos lembrou ainda que o GP do Mónaco é uma prova “com muita intensidade, e a relação entre risco e recompensa é a maior do ano”.