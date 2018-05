O GP de Espanha que terá lugar este fim-de-semana vai servir para analisar se a dinâmica na equipa da Red Bull se mantém intacta depois da polémica em Baku que terminou com os dois pilotos da equipa fora de pista

Christian Horner responsável pela equipa de Milton Keynes acredita que Max Verstappen tem revelado um comportamento bastante "ansioso" neste inicio de temporada de Fórmula 1.

Em quatro rondas já realizadas, Verstappen esteve envolvido numa série de incidentes, que culminaram com a colisão com o seu companheiro de equipa, Daniel Ricciardo, em Baku que acabou por tirar da pista os dois carros da Red Bull.

Horner veio agora garantir que Verstappen vai ter de ultrapassar este difícil início de ano, durante o qual o piloto holandês de 20 anos de idade já conquistou um quinto, um sexto lugar e duas desistências.

"Ele vai ultrapassar tudo isto, o mais importante é aprender com os erros" afirmou Christian Horner em entrevista ao «Motorsport.com»

"O início desta temporada tem sido difícil para Verstappen, parece que está bastante ansioso. Mas estou confiante de que ele vai ser capaz de reconhecer os seus erros e apreender com eles".

Com esta posição Horner já confirmou que a Red Bull não vai mudar sua política e por isso não vai escolher um piloto número um e o número dois, ou seja não vai dar instruções para favorecer um piloto.

"Os dois pilotos lidaram com as consequências de Baku de uma forma exemplar, desde a forma como lidaram com os jornalistas, até pedirem desculpas a toda a equipa pelo sucedido ”, acrescentou Christian Horner