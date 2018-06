O incidente entre Sebastian Vettel e Valtteri Bottas, na primeira curva do circuito de Paul Ricard no GP de França, levou a que a direcção de corrida aplicasse uma penalização de cinco segundos ao piloto da Ferrari que tiveram de ser cumpridos num pit stop do piloto alemão, o que foi considerado uma penalização branda pelo dano que Vettel provocou à corrida do finlandês da Mercedes.

Contudo, Charlie Whiting, diretor de corridas da Fórmula 1, já veio explicar que os comissários não levam em consideração as consequências de um incidente, e que a punição a Vettel foi consistente com outras que foram aplicadas anteriormente.

“Os comissários tinham quatro opções em aberto. Uma penalidade de cinco segundos, dez segundos, um drive-through ou um stop and go. Eles escolheram uma penalidade de cinco segundos, que é consistente com outros incidentes deste tipo”, explicou Whiting.

Recorde-se que Vettel cumpriu a penalidade imposta pela direcção de corrida no seu segundo pit stop e terminou o GP de França 18 segundos à frente de Bottas.

