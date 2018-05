Bruno e Hugo Magalhães já estão na Grécia onde vão disputar o Rally da Acrópole, terceira prova do Campeonato da Europa de Ralis e procurar lutar por um lugar no pódio.

A dupla do Skoda Fabia R5 já realizou um teste para validar informações e ganhar ritmo competitivo em terra. Os cerca de 50 quilómetros percorridos foram suficientes para confirmar a confiança da dupla lusa. “Correu tudo bem. Fizemos o trabalho definido e penso que temos uma boa base para dar início à prova. É uma prova muito específica mas sobretudo dura e exigente. Vamos ter muito trabalho pela frente se queremos ser bem sucedidos. Não estamos à espera de facilidades por parte dos nossos adversários mas também não vamos baixar os braços.”, começou por referir Bruno Magalhães.

Em 2017 o piloto português alcançou o segundo lugar no o Rally da Acrópole e espera este ano conseguir repetir o feito: “o pódio é a meta. Temos de conseguir bons pontos para as contas do Campeonato se queremos dar continuidade ao nosso projecto desportivo. Reduzir a diferença para o primeiro classificado seria o ideal, mas se não conseguirmos, amealhar pontos já será óptimo” explicou Bruno Magalhães.

Bruno e Hugo Magalhães ocupam a segunda posição nas contas do Campeonato da Europa de Ralis depois do terceiro lugar no Azores Airlines Rallye e o sétimo no Rali das Canárias.

O Rally da Acrópole arranca na quinta-feira com a realização da 'qualifying stage".