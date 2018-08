Bruno Magalhães enfrenta este fim-de-semana a sexta ronda do Campeonato da Europa de Ralis, o Barum Czech Rally Zlín, uma prova com características muito particulares onde os pilotos locais são habitualmente os favoritos à vitória.

A dupla lusa Bruno e Hugo Magalhães aos comandos do Skoda Fabia R5 está preparada para mais este desafio e focada em amealhar o maior número de pontos possíveis para as contas do Campeonato, onde ocupam o segundo lugar a nove pontos do líder.

Bruno Magalhães realizou uma sessão de testes com vista à preparação deste rali, um dos mais desafiantes da época: "Estes testes são sempre importantes para afinarmos o carro para a prova. Fizemos cerca de 30 quilómetros e pensamos que temos uma boa base de trabalho que vamos ter de ir evoluindo ao longo do rali. Uma prova de asfalto muito especifica, dura, com piso escorregadio, sujo, ondulado e muito partido. Um bom 'set-up' é fundamental para se ser bem sucedido", referiu Bruno Magalhães.

Em 2017 o piloto português acabou o rali do Barum na nona posição mas para este ano o objetivo passa por manter acesa a luta pelo título. "Sabemos que nesta prova os pilotos locais, perfeitos conhecedores do figurino da prova, são os principais favoritos. Daí, as nossas ambições serem mais controladas pois sabemos aquilo que nos espera. Vamos procurar fazer um rali com cabeça, sem correr riscos desmedidos e procurar amealhar o maior número de pontos possíveis e claro, fazer melhor que o ano passado. Entramos cautelosos mas cientes dos nossos objectivos", acrescentou Bruno Magalhães.

O Rali do Barum arranca esta sexta-feira com a realização da primeira especial cronometrada da prova.