É já no fim-de-semana que Henrique Chaves entra em pista para disputar a segunda prova do European Le Mans Series no circuito italiano de Monza. O piloto português e o seu companheiro de equipa na AVF, Konstantin Tereschenko já testaram na quarta-feira o Dallara P217 – Gibson LMP2 de forma a iniciar o trabalho para as 4h de prova.

No final das duas sessões de treino Henrique Chaves estava ciente que ainda tinham muito trabalho pela frente: “não fomos tão rápidos como gostaríamos. No treino da manhã tivemos problemas no «set-up», não desfrutámos da sessão completamente devido às bandeiras vermelhas, para além de que tínhamos muitos carros em pista. Da parte da tarde só consegui fazer oito voltas. Mudámos as afinações do carro completamente mas de novo as bandeiras vermelhas não nos permitiram avaliar se estaríamos no caminho certo”, começou por referir o piloto português.

Sexta-feira terá lugar nova sessão de treinos: “vamos utilizar esse tempo para ajustarmos o carro o melhor possível a uma pista tão exigente como esta. O importante é encontrarmos uma boa base de trabalho para podermos ir evoluindo ao longo do fim-de-semana. Temos muito que trabalhar, mas acredito que vamos encontrar o nosso caminho”, acrescentou Henrique Chaves.