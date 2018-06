O espanhol Eneko Conde Pujana (Nissan Leaf), venceu a primeira edição do Eco Rally de Portugal, disputado em Oeiras.

A corrida, a quarta prova do Mundial de Elétricos e Novas Energias organizado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), reuniu um total de 30 carros, um máximo na edição de 2018, com Pujana e o copiloto Marcos Ruiz a baterem os compatriotas Javier Moltó e Loren Serrano (BMW i3) que terminaram na segunda posição.

Já a dupla portuguesa Sancho Ramalho e Rui Martins (BMW i3), foi a melhor equipa portuguesa na frente de Nuno Serrano (Renault ZOE), que terminou na quarta posição, enquanto Rui Viana (BMW i3) fecharam o top cinco.