Jorge Lorenzo parece que gostou do novo chassis da Desmosedici GP que utilizou recentemente nos testes privados de MotoGP realizados em Itália.

Gigi Dall'Igna, director da equipa Ducati, confirmou agora que Jorge Lorenzo vai ter no GP de França, que terá lugar no próximo fim de semana no circuito de Le Mans, o chassi que testou na semana passada em Mugello, embora não seja totalmente novo.

Citado pelo «SoloMoto» Gigi Dall’Igna, esclareceu que: “Para ser franco, não é um chassis realmente novo, porque é o que tem utilizado Andrea Dovizioso desde inicio da temporada. Tivemos a possibilidade de testar este novo chassis com o Dovizioso durante os testes de Inverno, e é por isso que ele o tem utilizado desde a primeira corrida”.

De acordo com o diretor da equipa de Borgo Panigale “a razão porque só agora Lorenzo o vai utilizar é porque queríamos que ele avaliasse o novo chassi de forma correta. Depois de Jerez, acho que já está em posição de fazer este trabalho e é por isso que também testámos este novo chassis com ele em Mugello. Mas insisto este não é um chassis completamente diferente do que temos utilizado ".

