Sem tempo para respirar, os pilotos do Campeonato do Mundo de MotoGP, regressaram esta segunda feira à pista de Brno, para a realização do último teste durante a época.

Uma sessão que vai terminar ao final da tarde e onde Andrea Dovizioso (Ducati), que no domingo venceu o GP da República Checa, é para já o piloto mais rápido, tendo rodado em 1m55,517s, ainda longe do tempo de 1m54,689s, com o qual alcançou a pole position para a corrida de domingo. O segundo melhor tempo pertence a Johann Zarco (Tech3) que está a 0,056s de Dovizioso, enquanto Jorge Lorenzo é o terceiro mais rápido a 0,092s do seu companheiro de equipa

Todas as principais equipas estão presentes nestes testes, onde a Yamaha não conta com Maverick Viñales, já que o piloto espanhol queixou-se de dores nos ombros depois da queda que sofreu no inicio do GP da República Checa e não está presente nesta sessão de testes.