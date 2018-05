A Williams vive dias difíceis no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e com o FW41 a revelar-se o pior carro da grelha, a equipa dispensou agora os serviços de Dirk de Beer, responsável máximo pelo departamento de aerodinâmica

O péssimo início de temporada 2018, onde somou apenas quatro pontos em seis corridas levou à decisão de afastar, Dirk de Beer que chegou à equipa vindo da Ferrari no início de 2017 e desempenhou um papel fundamental no design do carro deste ano.

A sua demissão acontece depois do diretor de design, Ed Wood, ter seguido o mesmo caminho no inicio de maio.

"A Williams confirma que Dirk de Beer não é mais o responsável pelo departamento de aerodinâmica", afirmou um porta-voz da Williams. "A equipa quer agradecer a Dirk pelo seu trabalho e lhe deseja o melhor para o futuro".

O lugar de Dirk de Beer será agora ocupado pelo antigo responsável da aerodinâmica da McLaren, Doug McKiernan, que vai acumular as funções que eram de Wood e De Beer na Williams.

Recorde-se que recentemente o piloto de reserva da Williams, Robert Kubica disse que para lá do problema aerodinâmico já identificado do FW41, os pilotos sentem um enorme desconforto no carro.