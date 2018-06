O segundo dia do Rali da Sardenha, sétima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, está a ser marcada pela chuva que torna a vida dos pilotos mais complicada.

Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 WRC) foi o mais rápido na primeira especial do dia, e é o líder da classificação geral com 14,2s de vantagem sobre Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) concluídas que estão quatro especiais da prova.

Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) líder do campeonato do mundo está na terceira posição a 18,2s do primeiro, na frente de Teemu Suninen (Ford M-Sport) que está a 19,8s do comandante da prova.

Já Sébastien Ogier (Ford M-Sport) que começou por ser o primeiro líder do Rali da Sardenha, ocupa a quinta posição da geral a 24,2s do primeiro tendo admitido que não quis correr riscos.

Elfyn Evans (Ford M-Sport), foi o azarado destas primeiras especiais do segundo dia de prova, já que um toque na segunda especial danificou a direção do seu Ford Fiesta WRC: “Não conseguimos travar numa direita, e bati nas barreiras acabando por danificar o carro” afirmou o piloto da britânico.

VEJA TAMBÉM: