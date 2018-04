Depois de ter sido anunciado o acordo com a KTM para o Mundial de MotoGP, a Tech3. vai deixar utilizar as suas próprias motas no Mundial de Moto2 e passar a utilizar KTM já a partir de 2019

A marca austríaca está pelo segundo ano na categoria intermédia do Mundial e este ano passou a equipar as equipas da Kiefer Racing e da Swiss Innovative Investors.

Agora o director desportivo da KTM, Pit Beirer, anunciou que na próxima temporada também a equipa de Hervé Poncharal vai utilizar as motos austríacas no Moto2.

“Vamos dar esse passo com a Tech3 que vai passar a utilizar duas motos da KTM a partir da próxima temporada. O Moto2 passou a ser um projeto muito importante para nós no paddock. Se mostrarmos a nossa força isso vai ajudar no futuro a atrair pilotos fortes do Moto3. A nossa moto funciona muito bem e os nossos engenheiros sabem o que fazem”, afirmou Pit Beirer em entrevista à «Speedweek»

O responsável pela marca austríaca mostrou-se igualmente confiante no futuro da KTM no Moto2 lembrando que: “O Miguel Oliveira tem dois terceiros lugares nas últimas duas corridas, o que é bom. No Moto2 o mais decisivo é sem dúvida o piloto, já que as motos estão muito próximas. Não queremos ter muitas motos na classe intermédia do Mundial, mas sabemos que podemos ter seis ou sete, mais do que isso não faz sentido”.

