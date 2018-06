O novo vezes campeão do mundo está preocupado com a falta de soluções para a sua Yamaha, já que o teste de Barcelona realizado na última segunda-feira, voltou a mostrar as dificuldades da M1 em matéria de aceleração.

Rossi leva três corridas consecutivas a subir ao pódio, mas a verdade é que a Yamaha não vence uma corrida desde o GP da Holanda de 2017 e a decepção do piloto italiano começa a subir de tom.

"Esperava encontrar nestes testes alguma solução, mas acabei por constatar que não”, afirmou o piloto italiano em declarações ao jornal «As». "Tínhamos duas ou três ideias, pequenas coisas que estávamos à espera que pudessem ajudar a resolver o problema de aceleração da M1, mas infelizmente, o teste foi igual à corrida. Não conseguimos ser rápidos ".

Agora resta a Rossi e ao seu companheiro de equipa, Maverick Viñales, esperar pelos testes de Brno, na República Checa, marcados para agosto, onde a Yamaha vai testar alguns novos componentes para a M1.

"Nos testes de Brno, espero que se consiga ter algo mais. Entretanto vamos continuar como até aqui, com a mesma moto. É uma pena que assim seja. Não está fácil ", acrescentou resignado Valentino Rossi.