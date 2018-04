Valentino Rossi está de olho na Suzuki já que o piloto italiano acredita que a equipa de Hamamatsu deu um salto qualitativo face à última temporada que pode colocar a Yamaha em dificuldades.

Rossi terminou o último GP das Américas na quarta posição e durante a corrida mostrou dificuldades para tentar contrariar Andrea Iannone, que conseguiu seu primeiro pódio como piloto da Suzuki em Austin.

O pódio de Iannone foi o segundo consecutivo para a Suzuki esta temporada, já que Alex Rins alcançou a terceira posição no GP da Argentina.

O bom comportamento da Suzuki neste inicio de temporada não passou despercebido a Valentino Rossi que já deixou claro estar atento a este salto da marca nipónica. “A Suzuki tem duas corridas consecutivas no pódio. A moto melhorou muito em relação ao ano passado. Claramente que conseguiram dar um salto em frente em relação ao motor e na electrónica", afirmou Rossi em declarações ao «Motosport.com»

Apesar de não ter as melhores relações com Iannone, o nove vezes campeão do Mundo sabe bem que do que é capaz o italiano da Suzuki e deixou claro que: "A Suzuki também tem dois pilotos rápidos. Sabemos que se o Iannone estiver no seu dia, é um daqueles pilotos muito rápidos. Acho que este ano a Suzuki e os seus pilotos vão dar-nos muitos problemas porque são bons e trabalham bem", concluiu.