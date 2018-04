Os desempenhos de Jorge Lorenzo com a Ducati voltaram a estar em destaque após o Grande Prémio das Américas, depois do piloto espanhol ter terminado a terceira ronda do Muindial de MotoGP apenas na 11ª. posição.

Com esta prestação, Lorenzo soma no final das três primeiras rondas do mundial, apenas seis pontos, o que não passa ao lado das conversas do «paddock».

Valentino Rossi, antigo companheiro de equipa de Jorge Lorenzo na Yamaha, conhece como ninguém as dificuldades que atravessa Lorenzo, já que o italiano viveu um calvário idêntico quando representou a marca de Borgo Panigale entre 2011 e 2012.

“É uma situação difícil porque é muito frustrante pelo menos foi o que aconteceu comigo. É necessário acreditar no nosso valor e encontrar a motivação. O Jorge é um piloto muito forte e penso que em Jerez já vai estar a um melhor nível. Quanto ao futuro não sei o que irá suceder”, explicou Rossi em declarações à «Marca».