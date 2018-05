Danilo Petrucci, que terminou o GP de França de MotoGP na segunda posição, aos comandos de uma Ducati da Pramac - equipa satélite da marca de Borgo Panigale – acredita que o atual lugar de Jorge Lorenzo, como companheiro de equipa de Andrea Dovizioso na Ducati será para Jack Miller ou para ele.

"Acredito que o lugar será para Miller ou para mim, até porque o nosso ordenado é mais baixo. E isto não é uma piada. Este meu pódio em Le Mans é muito importante para mim. Bater uma moto de fabrica é sempre importante. Lorenzo já ganhou muitos títulos e é um grande piloto. Talvez a sua moto não esteja feita para ele", assegurou o piloto italiano no final do GP de França, reforçando assim a posição de Andrea Dovizioso sobre a pouco provável renovação do contrato de Jorge Lorenzo com a Ducati.

Recorde-se que no último GP de França, Jorge Lorenzo terminou a corrida na nona posição depois de ter liderado a prova na fase inicial.