Pol Espargaró está fora do GP da Áustria de MotoGP que terá lugar no próximo fim de semana no Circuito de Red Bull Ring. O piloto espanhol da KTM fraturou a clavícula esquerda no último domingo num acidente durante o Warm Up para o GP da República Checa

Espargaró foi transportado para Barcelona onde realizou exames mais detalhados, acabando por não necessitar de ser operado. Contudo, o piloto da KTM não vai estar recuperado a tempo de participar do GP da Áustria.

“Pol Espargaró foi examinado na segunda-feira e tivemos notícias positivas de que não precisa de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica, já que não sofreu uma fratura completa mas sim uma fissura da clavícula”, disse o diretor da KTM, Mike Leitner.

Com Espargaró fora, a KTM também não vai contar para o GP da Áustria como o piloto de testes, Mika Kallio, a recuperar de lesões no joelho após uma queda que sofreu no GP da Alemanha.

Desta forma parece quase certo que Bradley Smith será o único piloto da marca austríaca no MotoGP na próxima ronda do Campeonato do Mundo de MotoGP.