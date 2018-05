Jorge Lorenzo parece que já deu com o problema que tem afetado a sua adaptação à Ducati. O espanhol depois de ter saído de sexto para o GP de França de MotoGP e saltar para a liderança na primeira volta mostrando-se agressivo e rápido nas primeiras volta, não conseguiu manter-se na frente até ao final da corrida da corrida de Le Mans tendo terminado na nona posição.

No entanto Jorge Lorenzo parece que sabe onde está o problema que pode ser resolvidos nos próximos testes de Barcelona. “Normalmente, com os pneus frios sou mais rápido que os restantes pilotos. Mas estou a sofrer com um problema de ergonomia da moto. Depois de cinco ou sete voltas não consigo relaxar e sofro com o tamanho do deposito que está mais para a frente. É complicado levar a moto até ao final da corrida sem poder descansar os braços nas travagens” adiantou Lorenzo no final da corrida de Le Mans.