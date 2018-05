Está confirmado, Johann Zarco, vai representar a equipa da KTM no Mundial de MotoGP já a partir de 2019.

Depois de ter anunciado a renovação de Pol Espargaró na quarta-feira, esta quinta-feira a estrutura de Mattighofen tratou de colocar preto no branco a contratação de Zarco, um dos pilotos mais cobiçados do paddock.

O piloto francês, após dois anos com a Monster Yamaha Tech 3, assinou um contrato até 2020 com a KTM.

Johann Zarco chega finalmente a uma equipa oficial deixando a esfera Yamaha. O bicampeão do mundo de Moto2 torna-se mesmo no primeiro piloto proveniente da Red Bull KTM Rookies Cup, competição que venceu em 2007, a representar a formação oficial da marca austríaca na classe rainha

“Desde a Rookies Cup que sempre existiu um bom contacto com o Zarco. Para além disso temos também uma boa relação com o seu agente. Todo este quadro permitiu chegar a este acordo. Temos confiança nas nossas capacidades para construir uma equipa vencedora e estou certo que o Zarco não assinaria pela KTM se não sentisse isso mesmo. Temos por isso uma grande responsabilidade de ter uma moto muito competitiva para que Zarco mantenha o nível que tem vindo a exibir”, afirmou Pit Beirer, o responsável máximo do programa desportivo da KTM.

A chegada de Zarco à KTM, deixa Bradley Smith, à procura de uma nova equipa de forma a continuar no Mundial de MotoGP.