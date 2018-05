Hervé Poncharal, homem forte da Tech3 admitiu esta quinta feira que em 2019 a sua equipa está pronta para receber Miguel Oliveira no MotoGP.

O piloto português da KTM Ajo no Moto2, recebeu durante o último GP das Américas, uma proposta de Pit Beirer, diretor desportivo da marca austríaca, para ingressar na categoria rainha na próxima temporada.

Agora foi a vez de Hervé Poncharal afirmar que: “A parceria com a KTM vai permitir que tenhamos o estatuto de equipa júnior no MotoGP e por isso sabemos que podemos vir a contar com Miguel Oliveira na próxima temporada, o que seria bom”, sublinhou o responsável pela Tech3 em entrevista ao «MotoGP.com».

Já quanto ao companheiro de equipa de Miguel Oliveira na equipa da Tech3/KTM de MotoGP, Poncharal foi claro: “Queremos continuar a contar com Hafizh Syahrin na próxima temporada”.

