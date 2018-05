Cada dia que passa, Jorge Lorenzo parece estar cada vez mais longe de renovar a sua ligação à Ducati.

Depois do ultimato da equipa para Lorenzo mostrar o seu valor até à corrida de Mugello, e o aviso de Andrea Dovizioso de que Petrucci ou Miller podem ocupar o lugar do espanhol em 2019, junta-se agora as palavras de Claudio Domenicali.

É que segundo o responsável pela Ducati, "Lorenzo é uma grande piloto mas não tem conseguido tirar o melhor da nossa moto, nem tirar proveito de todo o seu valor e talento juntamente com os nossos técnicos. Esta é uma situação de grande amargura para todos”, assegurou Domenicali.

Desta forma o homem forte da Ducati lembrou ainda que Lorenzo não pode estranhar que a prioridade da equipa seja Dovizioso e por isso: “deverá fazer com que a equipa trabalhe de forma equilibrada”.

Esta posição de Claudio Domenicali é vista como o abrir da porta a Jorge Lorenzo para que o piloto espanhol procure uma solução para a próxima temporada que pode, ao que tudo indica, não passar pela Ducati.

