A equipa da LCR Honda confirmou esta quinta-feira que Cal Crutchlow prolongou o contrato com a HRC e com a equipa da LCR até ao final da temporada de 2020.

O piloto britânico que alcançou três vitorias no mundial de MotoGP, tem contribuído para o desenvolvimento da Honda nos últimos anos, apesar de estar ligado à equipa satélite da marca nipónica, a LCR Honda.

"Estou muito contente por renovar e prolongar o meu contrato com a Honda HRC e com a equipa da LCR", admitiu Crutchlow. "Todos temos trabalho muito duro e temos alcançado grandes êxitos. Como sempre tenho dito, temos o melhor material e a equipa faz um excelente trabalho para que eu tenha uma moto competitiva ".

O anuncio da renovação do contrato de Cal Crutchlow com a Honda HRC surge na véspera do GP da Grã-Bretanha que terá lugar este fim de semana.