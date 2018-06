O piloto italiano, Andrea Iannone assinou por duas temporadas com a marca de Noale e será o segundo piloto da Aprilia Racing Team Gresini. Desta forma Iannone vai ser companheiro de equipa de Aleix Espargaró.

Depois de ter sido oficialmente anunciado que Iannone não iria continuar na Suzuki, a Aprilia não perdeu tempo e oficializou o piloto italiano para as duas próximas temporadas.

Romano Albesiano, manager da equipa de Noale já fez saber que acredita no talento do piloto italiano: “Com Iannone, passamos a contar com um piloto com muito talento. A sua chegada à Aprilia fortalece o compromisso do Grupo Piaggio e da Aprilia no MotoGP. Temos uma equipa que trabalha duro e pretendemos continuar a crescer para levar a RS-GP ao lugar que ela merece. Quero agradecer publicamente ao Scott Redding pelo seu profissionalismo”.

As palavras de Albesiano e a contratação de Iannone supõem assim que Scott Redding não vai continuar na equipa em 2019.

