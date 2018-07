Jorge Martín venceu neste domingo o GP da Holanda de Moto3, oitava prova do Mundial disputada no Circuito de Assen.

O piloto espanhol conquistou a sua terceira vitória da época à frente de Aron Canet e Enea Bastianini, numa corrida onde Marco Bezzecchi, que chegou a Assen na liderança do Mundial, caiu na última volta, quando lutava pelos lugares do pódio.

Com a vitória em Assen, Jorge Martín é o novo líder do campeonato, já que o abandono de Bezzecchi permitiu ao seu adversário saltar para o topo da classificação geral do Mundial com dois pontos de vantagem..

Desta forma Jorge Martín tem agora 105 pontos, enquanto Marco Bezzecchi soma 103 e Fabio Giannantonio ocupa o terceiro lugar com 91 pontos.