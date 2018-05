Albert Arenas venceu este domingo a corrida de Moto3 do GP de França numa prova onde um final verdadeiramente alucinante deixou Arenas no lugar mais alto do pódio.

Numa corrida com várias trocas de líder, uma queda na última volta, deixou Marco Bezzecchi e Jorge Martin, dois dos principais protagonistas da corrida no chão e permitiram que Fabio Di Giannanontonio ficasse na frente vencendo a corrida.

Contudo e numa altura em Giannanontonio já fazia a festa da vitória chegou a decisão da direcção de corrida de penalziar o piloto por ter atalhado caminho numa curva, o que acabaria por entregar a vitória a Albert Arenas.

Andrea Migno foi segundo e subiu ao pódio pela primeira vez após o triunfo em Mugello em 2017, enquanto Marcos Ramirez acabou no lugar mais baixo do pódio.

Sort that one out 🏁@AlbertArenas75 takes his first ever #Moto3 win!

Here's the full results from the #FrenchGP pic.twitter.com/Mb2PbFxg6h

— MotoGP™🇫🇷🏁 (@MotoGP) 20 de maio de 2018