Jorge Martin vai ocupar o lugar de Miguel Oliveira no Mundial de Moto2 em 2019. Com a subida do piloto português ao MotoGP, o espanhol foi agora anunciado como piloto da KTM para a próxima temporada.

Atual segundo classificado do Mundial de Moto3, Jorge Martin vai assim ascender à categoria intermédia do mundial com a equipa da KTM Ajo. O contrato tem a duração de dois anos, e Martin vai fazer equipa com Brad Binder.

“Acho que este é um passo importante para minha carreira e estou muito feliz por ter chegado a acordo com a KTM. Trata-se de uma equipa competitiva e mal posso esperar para começar a trabalhar e atacar a próxima temporada. Quero aprender o máximo que puder no primeiro ano e lutar para estar no topo da classificação no segundo”, afirmou Jorge Martin em comunicado.