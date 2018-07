Hoje é dia de GP da Holanda e, como sempre, vai poder seguir em direto no Autoportal as corridas do MotoGP e do Moto2.

Na classe rainha, Marc Márquez foi a figura da qualificação no Circuito de Assen, ao conseguir para a Honda a pole position que fugia desde 2012. Pela primeira vez, o piloto espanhol da Honda alcançou a pole no GP da Holanda e mostrou que tem ritmo para lutar pela vitória.

A oitava ronda do MotoGP corre-se no Circuito Assen, pista com 4,5 km, 18 curvas (seis esquerda e 12 direitas) e uma reta com mais de 487 metros onde se farão 26 voltas.

No Moto2, a Corrida terá 24 voltas. Logo se vai saber se voltam a ser as suficientes para Miguel Oliveira conseguir chegar de novo a um lugar do pódio.

O piloto português voltou a conhecer um fim de semana difícil e não conseguiu melhor do que a 17.ª posição da grelha de partida, repetindo a qualificação do GP da Catalunha. Vai ter de ser mais uma prova em recuperação para defender o segundo lugar do Mundial. Francesco Bagnaia tem a pole position e é líder do campeonato com apenas um ponto de vantagem sobre Miguel Oliveira.

Siga a Corrida do Moto2 a partir daqui.