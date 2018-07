Filipe Albuquerque vai arrancar para as 6h de Watkins Glen, a sexta prova do IMSA SportsCar Championship, da 14ª posição da grelha. Um resultado menos positivo fruto do 'balance of performance' que em nada favoreceu o Cadillac da Action Express Racing.

Apesar de ciente que isto poderia acontecer, Filipe Albuquerque não escondeu uma certa frustração: "Falta-nos potência, o 'bop' não nos está a ajudar e perdemos bastante no primeiro sector onde estão, sobretudo, as rectas. Não estamos contentes, a 14ª posição não é a ideal, mas temos de saber lidar com isso e procurar recuperar posições", sublinhou o piloto português que nesta corrida faz equipa com Christian Fittipaldi e Gabby Chaves.

"Vai ser uma corrida dura mas longa. Vamos ter de ser consistentes e conseguir a melhor estratégia. Só assim poderemos subir posições e conseguir o melhor resultado possível. É importante para nós somar pontos para as contas do Campeonato. Vamos ver o que acontece. Apesar deste 'handicap' continuamos a acreditar numa boa prestação", concluiu Filipe Albuquerque.

A corrida de Watkins Glen arranca pelas 14.45h, hora de Portugal Continental