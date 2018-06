O português Jorge Viegas vai estar na corrida à presidência da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), já que o venezuelano Vito Ippolito, após três mandados, não se vai recandidatar.

As eleições estão marcado para 1 de dezembro deste ano, e na sucessão ao lugar para além de Jorge Viegas, atual vice presidente da FIM, vai estar igualmente o austríaco Wolfgang Srb, presidente da FIM Europa, e que segundo a «Speedweek.com» deverá ser reconduzido no cargo ainda esta semana.

O atual presidente da FIM já justificou a sua não recandidatura com os estatutos que ele próprio fez aprovar. “Eu mudei a lei que impôs que cada presidente pode fazer no máximo três mandatos e esses doze anos acabam no final do ano", sublinhou Vito Ippolito em entrevista à «Speedweek.com».

Recorde-se que em 2014, Jorge Viegas esteve igualmente na corrida à presidência do organismo que rege o motociclismo mundial,acabando por perder a eleição numa assembleia-geral em que Vito Ippolito foi reconduzido para um terceiro mandato.