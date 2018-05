Valtteri Bottas vai estrear no GP do Mónaco, que terá lugar este fim-de-semana, um capacete de pintura igual ao que foi utilizado por Mika Hakkinen na F1.

O finlandês da Mercedes exibiu o desenho do seu novo capacete nas redes sociais, pouco antes do primeiro treino livre.

Recorde-se que Hakkinen venceu o GP do Mónaco pela única vez há 20 anos, e Bottas quer assim homenagear o seu compatriota, que precisamente no ano em que venceu no principado, 1998, acabou pro conquistar o seu primeiro título de campeão do mundo de F1.