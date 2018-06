Sebastian Vettel conquistou a pole-position para o GP do Canadá de Fórmula 1 que terá lugar no circuito no circuito Gilles Villeneuve no domingo, ao ser o mais rápido na sessão de qualificação deste sábado, ao rodar na sua melhor volta em 1m10764s e colocando desta forma um ponto final na 'seca' de pole-position da Ferrari no Canadá que durava desde 2001.

Depois de três sessões de treinos livres totalmente dominadas por Max Verstappen (Red Bull), Vettel surgiu mais forte como os pneus hipermacios ao longo de toda a sessão de qualificação e alcançou a sua melhor volta no final da sessão.

O segundo lugar da grelha vai ser ocupado pelo Mercedes de Valtteri Bottas que terminou a 0,93s da pole e na frente Max Verstappen que vai largar para a corrida do terceiro lugar da grelha depois de ter rodado na sua melhor volta em 1m10,937s.

Ao lado Verstappen vai estar Lewis Hamilton, que mais uma vez revelou as dificuldades da Mercedes com os pneus hipermacios e não foi além da quarta posição a 0,232s da pole de Vettel.

A terceira linha da grelha do GP do Canadá será ocupada por Kimi Raikkonen (Ferrari), que terá a seu lado Daniel Ricciardo (Red Bull) que terminou a qualificação com o sexto melhor tempo.

Nota ainda para Romain Grosjean que foi o azarado da qualificação já que não conseguiu realizar uma volta, depois do motor do Haas ter partido quando saia da sua boxe, acabando por nem sair para a pista. Com esta situação Grosjean não se livrou do último lugar da grelha, já que a sua equipa vai ter de trocar a unidade de energia do seu monolugar.

Another angle of that dramatic early exit 📸 The Frenchman is pushed back into the garage for now#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/m3p9Ed3JxI — Formula 1 (@F1) 9 de junho de 2018

Também Marcus Ericsson (Sauber) saiu cedo de cena nesta qualificação ao bater no muro e danificando a suspensão do lado direito.

Grelha de Partida (provisória) para o GP do Canadá de F1:

1 Sebastian Vettel (Ferrari) 2 Valtteri Bottas (Mercedes) 3 Max Verstappen (Red Bull) 4 Lewis Hamilton (Mercedes) 5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 6 Daniel Ricciardo (Red Bull) 7 Nico Hulkenberg (Renault) 8 Esteban Ocon (Force India) 9 Carlos Sainz Jr. (Renault) 10 Sergio Pérez (Force India) 11 Kevin Magnussen (Haas) 12 Brendon Hartley (Toro Rosso) 13 Charles Leclerc (Sauber) 14 Fernando Alonso (McLaren) 15 Stoffel Vandoorne (McLaren) 16 Pierre Gasly (Toro Rosso) 17 Lance Stroll (Williams) 18 Sergey Sirotkin (Williams) 19 Marcus Ericsson (Sauber) 20 Romain Grosjean (Haas)