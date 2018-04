A equipa de Christian Horner continua apostada em renovar com o piloto australiano, que venceu o último GP da China e estabeleceu já que como limite para o fumo branco o mês de agosto para alcançar um acordo até porque existem opções.

Ricciardo que está na escuderia da Red Bull desde 2014, tem contrato válido até ao final da presente temporada e o piloto já fez saber que quer analisar o assunto com calma até porque pretende perceber se existem ou não outras opções.

O responsável pela Red Bull, Christian Horner, já veio deixar claro que a vontade é manter Daniel Ricciardo, mas sempre foi avançando que a Red Bull tem alternativas em mente. “Temos outras boas opções. A nossa prioridade é continuar a trabalhar com o Daniel. Se isso não acontecer, vamos avançar para outras opções. A mais óbvia é Carlos Sainz”.

De acordo com a revista inglesa <MotorsportMagazine>, Ricciardo assinou um pré-contrato com a Ferrari, que garante exclusividade de negociação entre as duas partes. Isso significa que, enquanto o acordo estiver em vigor, que segundo a revista deverá prolongar-se até 30 de junho, nem Ricciardo, nem a Ferrari poderão negociar com outras partes.