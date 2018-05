Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido na segunda sessão de treinos livres para o GP de Espanha que no domingo terá lugar no circuito da Catalunha.

O piloto da Mercedes que não melhorou o tempo registado por Bottas na primeira sessão de treinos livres considerou que os seus principais rivais no campeonato não estão muito longe.

“Penso que a Red Bull está muito próximo do nosso ritmo e isso ficou bem visível. Já no que toca à Ferrari penso que estão a fazer bluff e amanhã vão surgir melhor. As coisas podem mudar de sexta-feira para sábado”, afirmou o piloto britânico aos jornalistas

Recorde-se que na segunda sessão de treinos livres realizadas esta sexta-feira no circuito da Catalunha, Sebastian Vettel foi o melhor piloto da Ferrari com o quarto melhor tempo, a 0,326s de Hamilton.

A verdade é que mais uma vez, a exemplo do que aconteceu nas quarto rondas do mundial já realizadas, a Ferrari não terminou a sexta-feira na frente da tabela de tempos.