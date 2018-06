O GP da Áustria de Fórmula 1 que terá lugar no próximo fim de semana, vai ter três zonas de DRS («Drag Reduction System» - Sistema de Redução de Arrastamento) aumentando assim as possibilidades de ultrapassagens.

O Circuito de Red Bull Ring contava com duas zona de ativação do sistema – permite mudar o ângulo da asa traseira nessa zona da pista em concreto para reduzir o arrasamento do carro e tentar ultrapassar o carro da frente quando este se encontra menos de um segundo aquando da ativação.

Desta forma o circuito de Red Bull Ring vai ter uma nova zona de DRS situada após a curva um, numa secção que leva os pilotos a travarem a fundo para a curva três. O ponto de detecção será entre as curvas nove e dez, valendo também para a zona de DRS da recta da meta. Já a outra zona de DRS continua a ser a situada entre as curvas três e quatro, com a detecção perto da curva dois.

Segundo noticia o «Motorsport.com», Charlie Whiting, explicou a decisão com a necessidade de aumentar as ultrapassagens: “Acrescentámos uma zona de DRS na Áustria. Temos três pontos de detecção e três pontos de activação. O novo é entre as curvas um e três”.

