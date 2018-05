Christian Horner parece que ainda não digeriu o acidente de Max Verstappen na TL3 que impediu o piloto de lutar por um lugar entre os primeiros na qualificação para o GP do Mónaco.

Horner quer que o piloto seja mais consistente e diz mesmo que Verstappen “tem um professor muito bom no carro ao lado dele”.

Para o chefe da equipa da Red Bull, Verstappen “precisa de refletir sobre este fim de semana e sobre o que poderia ter acontecido, o que deveria ter acontecido e aplicar isso para o futuro. Max tem muito talento. Ele teve algumas lições duras, obviamente. Mas este ano, acho que uma abordagem diferente poderia beneficiá-lo.”

Depois de ter partido para a corrida do GP do Mónaco do último lugar da grelha, Verstappen recuperou até ao nono posto conseguindo assim dois pontos o que para Horner foi um fim de semana, "muito doloroso. Porque ceder pontos por danos é duplamente caro em duas contas”.

No campeonato, Max Verstappen ocupa a sexta posição com 35 pontos, menos de metade do seu companheiro de equipa Daniel Ricciardo que é terceiro com 72 pontos.

Já no mundial de construtores a Red Bull ocupa a terceira posição a 71 pontos da equipa da Mercedes que é a líder.

VEJA TAMBÉM: