Depois de ter participado na quarta ronda IMSA nos Estados Unidos, Filipe Albuquerque já rumou à Europa onde no próximo fim-de-semana vai iniciara sua época no European Le Mans Series (ELMS) com a United Autosport ao volante do Ligier JS P217 no circuito italiano de Monza.

Partilhando a condução do Ligier com o jovem Phil Hansen, Filipe Albuquerque espera ajudar a equipa a chegar aos lugares do pódio usufruindo do conhecimento que possui do circuito italiano e do carro: “Já mudei o ‘chip’. Novo continente, novo campeonato, nova equipa, novo colega e novo carro. Agora é começar a trabalhar para conseguir chegar aos lugares do pódio. É esse o objectivo. Conheço bem a pista apesar de saber que este, não é o melhor circuito para o Ligier. Tem rectas demasiado longas mas vai servir de preparação para Le Mans”, afirmou o piloto de Coimbra.

Após a ausência na jornada de abertura do ELMS, as 4 horas de Castellet, devido a ter participado em mais uma ronda do IMSA, Albuquerque defende que nesta segunda prova da temporada é necessário um bom resultado: “O Phil parece estar a adaptar-se muito bem e o facto de eu conhecer tão bem a pista pode ser uma mais-valia para ambos. Estou confiante que o resultado vai aparecer”, disse o piloto português que disputa o campeonato pelo quarto ano consecutivo.