O diretor do Dakar, Etienne Lavigne, já veio confirmar que a substituição de Marc Coma como director desportivo, depois do espanhol ter abandonado o cargo no final de fevereiro após três anos de trabalho, não é uma prioridade para a Amaury Sport Organisation (ASO).

"Encontrar a pessoa certa para este trabalho de diretor desportivo, não é fácil. É um cargo muito complicado, exigente e que necessita de grande disponibilidade, muita energia e presença em trabalho de campo durante vários meses. Precisamos de tempo para encontrar a pessoa certa”, afirmou Etienne Lavigne em entrevista ao «Motosport.com».

Para o responsável pelo Dakar as prioridades da ASO passam neste momento por outro lado. “A nossa prioridade é traçar o percurso da próxima edição do Dakar no Perú. Um traçado com qualidade e grande interesse desportivo. Depois, logo vamos analisar quem será o próximo diretor desportivo. Para já essa não é a prioridade da nossa organização”.

