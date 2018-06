No GP de Itália de MotoGP manda a tradição que se faça a estreia uma nova decoração de capacete e se destaque a paixão dos italianos pelo desporto motorizado.

Uma tradição que se iniciou com o capacete especial de Valentino Rossi e que acabou por se alargar a todos os pilotos da grelha.

Agora Danilo Petrucci e Jack Miller foram mais longe nessa tradição ao revelarem este domingo no Warm Up uma decoração em amarelo e preto nas suas motos e nos seus fatos de homenagem Lamborghini, os carros desportivos italianos.

Alma Pramac Racing wearing Lamborghini for the Italian Grand Prix at the Mugello circuithttps://t.co/O0vDpuO6k3 pic.twitter.com/m6bUlR2VCI

— Alma Pramac Racing MotoGP (@pramacracing) 2 de junho de 2018