Daniel Ricciardo foi o piloto mais rápido no segundo treino livre para o GP do Azerbaijão que terá lugar no domingo. O piloto da Red Bull que já tinha estado em destaque na primeira sessão, acabou por melhorar o seu tempo e alcançar o melhor registo do dia ao rodar em 1m42,795s e melhorando o tempo que alcançou na sessão da manhã.

O vencedor do último GP da China, revelou novamente estar uns «furos» acima da concorrência e relegou para o segundo lugar da tabela de tempos o Ferrari de Kimi Räikkönen que terminou a 0,069s do piloto australiano.

Revelando o bom desempenho da Red Bull neste primeiro dia de «hostilidades» em Baku, Max Verstappen foi o terceiro mais rápido ao terminar o dia a 0,116s do seu companheiro de equipa.

Verstappen não conheceu um dia fácil, já que depois de ter batido num muro de protecção no primeiro treino livre, foi um dos muitos pilotos que no segundo apronto, teve que utilizar as escapatórias para evitar males maiores.

Nota ainda para as dificuldades reveladas pela Mercedes neste segundo treino livre para o GP do Afeganistão, com Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, a ocuparem respectivamente a quarta e quinta posição da tabela de tempos, depois de Botas ter liderado a folha de tempos na sessão da manhã.

Já Sebastian Vettel, líder do Mundial, terminou este primeiro dia de treinos livres com um modesto 11º. lugar a 1,332s de Ricciardo.

