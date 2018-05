O acidente entre os pilotos da Red Bull no último GP do Azerbaijão de Fórmula parece que não deixou sequelas no seio da equipa para o próximo fim-de-semana em Barcelona.

"O que se passou em Baku é um assunto encerrado", afirmou agora o director desportivo da equipa, Helmut Marko, em entrevista à revista «Sport Bild». O responsável pela Red Bull deu conta que os dois pilotos Daniel Ricciardo e Max Verstappen vão continuar a ter toda a liberdade para correr e que não vão existir ordens de equipa vindas das boxes.

"Os dois devem ter cérebro suficiente para não ser necessário chegar a uma situação desta ", sublinhou Helmut Marko logo após o acidente em Baku.

A verdade é que a equipa de Milton Keynes não vive um duelo entre os seus pilotos desde Sebastian Vettel e Mark Webber faziam parte da equipa em 2010. Segundo Helmut Marko, a diferença é que Verstappen e Ricciardo tem uma boa relação, algo que não acontecia na altura entre Vettel e Webber.