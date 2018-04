É certo que a continuidade de Marc Márquez na Honda HRC já foi garantida para as próximas temporadas, apesar do Campeão do Mundo em título ainda não ter assinado. O que não se sabe é o que vai acontecer a Dani Pedrosa.

O chefe da equipa Honda no mundial, Alberto Puig, já fez saber que é preciso mais tempo para a marca japonesa avaliar as suas opções para 2019, apesar de considerar oferecer um novo contrato a Dani Pedrosa

Pedrosa está na equipa da Honda desde a sua estreia no MotoGP em 2006, e venceu pelo menos uma corrida por temporada, mas o seu contrato termina já no final de 2018.

Aos 32 anos de idade, Pedrosa já exprimiu a vontade de continuar com a marca nipónica, e a Honda já revelou que vai analisar as suas opções após renovar o contrato de Marc Márquez.

A verdade é que as opções para a Honda já não são muitas, até porque recentemente Johann Zarco, um dos pilotos mais cobiçados do paddock, anunciou que se vai juntar à KTM na próxima temporada de 2019. Já Andrea Dovizioso, com maior ou menor dificuldade negocial, não deverá deixar a Ducati.

Talvez por isso, Alberto Puig não tem dúvidas em deixar claro que: “Pedrosa é uma otima opção”, mas o que a Honda quer é mesmo decidir com tempo depois das próximas corridas.

"O que quero deixar claro é que ainda não negociamos com nenhum piloto. É importante ver e analisar o progresso dos pilotos, dos que estão já comprometidos para a próxima época e aqueles que não estão. O nosso compromisso é ter a melhor opção para a equipa e o Dani é uma ótima opção. É por isso que ele está com a Honda há tantos anos", acrescentou Alberto Puig em entrevista ao Autosport.

O responsável pela equipa da Honda no MotoGP admitiu ainda que Marc Márquez terá uma palavra sobre a decisão, sublinhando que: “É óbvio que tendo um piloto como Márquez, vai chegar o momento em que lhe vamos pedir a opinião sobre o segundo piloto”.