Após o Rali de Portugal, Kris Meeke recebeu ‘ordem de marcha’ da Citroën, “devido aos seus frequentes despistes”.

Contudo as qualidades do piloto irlandês são bastante apreciadas por outras equipas, já que Kris Meeke é um piloto com capacidade para vencer ralis com regularidade.

É o caso da Hyundai onda Alain Penasse, citado pelo «Motosport» deixou claro que para já não existiu nenhuma contato com o piloto. “De momento não tivemos nenhuma conversa com Meeke, mas tudo depende de como vão ser as movimentações do mercado de pilotos no final da temporada".

Para Penasse, “Kris Meeke é um piloto que pode vencer ralis do WRC. Ele é muito rápido, mas muito inconsistente - vimos isso ao longo de toda a sua carreira. É como o Jari-Matti Latvala, um piloto que não é consistente, mas que vence um ou dois ralis por ano”.

O que o responsável da Hyundai não esconde é que um piloto como Kris Meeke sem equipa é bastante apetecível. “Temos em atenção todos os pilotos, especialmente os que estão livres no mercado. Mas é cedo, vamos ver o que acontece”.

Quem tem tentado nos ultimo anos contratar Meeke é a Toyota que em 2015 chegou mesmo a negociar com o piloto irlandês antes mesmo de assinar pela Citroën.

Tommi Makinen tem Meeke entre os seus alvos e não é de excluir que o piloto irlandês possa vir a ser uma opção no futuro para a equipa da Toyota.

VEJA TAMBÉM: