Depois de ter sofrido um violento acidente nos testes privados de MotoGP na quarta-feira no circuito de Barcelona-Catalunha, Tito Rabat recebeu esta quinta-feira alta hospitalar.

O piloto da Reale Avinta Racing tem um rotura muscular de 3 cm no braço esquerdo o que levou os médicos a decidirem que não é necessário realizar uma cirurgia, mas que terá de ter o braço imobilizado durante uma semana.

Tito Rabat regressa assim a sua casa em Valência onde vai iniciar de imediato as sessões de tratamento de forma a recuperar rapidamente da lesão.

“Já sai dos hospital e tudo correu bem. Ontem estava um pouco preocupado com a possibilidade de falhar a próxima ronda do Mundial de MotoGP em Mugello, porque pensava que teria de ser operado, no entanto esta manhã fiz alguns exames e vou passar a semana com o braço imobilizado. Depois na próxima terça-feira vou ter de realizar novos exames para saber se a recuperação está a decorrer bem” afirmou o piloto espanhol à saída do hospital.