O diretor de corridas da Fórmula 1 veio agora deixar claro que a FIA está a considerar a possibilidade de terminar com o tradicional briefing de pilotos que tem lugar na sexta-feira após os primeiros treinos livres.

Se a ideia for colocada prática, não o será antes do inicio da próxima temporada, é de prever que passe a existir uma reunião com os pilotos e chefes de equipa na quinta-feira, antes do inicio da acção de cada Grande Prémio.

Atualmente os chefes de equipa tem uma reunião com a FIA na quinta feira antes do fim-de-semana de corridas para discutir qualquer mudança na pista ou problemas da corrida anterior, enquanto os pilotos tem um encontro com a entidade máxima do desporto automóvel na sexta feira para passarem o seu feedback sobre o circuito. Contudo, muitas das vezes esse encontro é transformado numa reunião da Associação dos Pilotos.

Charlie Whiting, diretor de corridas da F1 já veio afirmar que, “para já é apenas uma sugestão. Certamente não vai acontecer na atual temporada, a menos que todos queiram que isso aconteça”.

Na base da decisão de terminar com a reunião com os piloto está o fato de “discutirmos assuntos na reunião com os chefes de equipa que deveriam ser transmitidos aos pilotos, e quando chegamos à reunião com pilotos no dia seguinte percebemos que às vezes nada lhes foi revelado e temos que repetir tudo novamente. Eu penso que uma reunião com os chefes de equipa e os pilotos em simultâneo pouparia muito trabalho a todos” acrescentou Charlie Whiting.