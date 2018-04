Depois de ter confirmado na etapa inaugural do Campeonato Portugal de Ralis que é um forte candidato ao título, Miguel Barbosa, chega ao rali de Mortágua, terceira prova da temporada, apostado em lutar pela liderança do campeonato

“Entrámos com o pé direito no campeonato. A equipa fez um excelente trabalho e o entrosamento com o Hugo, com quem estava a correr pela primeira vez, foi ótimo. Tudo funcionou muito bem. Terminámos a prova com a noção de que ainda havia muitas coisas para trabalhar e para evoluir e é nesse sentido que temos vindo a funcionar. Partimos agora para esta prova muito motivados e confiantes. Sabemos que a concorrência está forte e respeitamos todos os nossos adversários, mas vamos fazer o nosso melhor com o objetivo de ganhar”, sublinhou Miguel Barbosa.

O Rali de Mortágua vai para a estrada na sexta-feira e sábado e terá nove especiais de classificação, num total de 110,19 km percorridos ao cronômetro.

