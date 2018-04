Luís Oliveira (Yamaha) foi o vencedor da quarta ronda do campeonato nacional de enduro, que no último fim de semana teve lugar na Lousã

Numa prova muito técnica Diogo Ventura (Honda) assumiu o comando da corrida na fase inicial, mas na entrada para as duas voltas finais Luís Oliveira, líder do campeonato, saltou para o primeiro lugar e não mais largou a liderança apesar dos esforços de Diogo Ventura em levar a melhor sobre o rival, que venceu com pouco menos de quinze segundos de vantagem sobre o campeão em título, ficando a terceira posição nas mãos de Gonçalo Reis (Sherco) a quase minuto e meio do vencedor.

João Vivas foi o quarto classificado na frente de Rui Gonçalves (Yamaha) que uma semana depois de ter estado na pista do Crossódromo Internacional de Águeda para se despedir do mundial de motocross, fez a sua estreia no enduro com o quinto posto absoluto.

Luís Oliveira venceu assim pela terceira vez em cinco jornadas pontuáveis, dilatando a sua vantagem no campeonato absoluto e também na classe onde foi igualmente vencedor, tal como Diogo Vieira na E1, onde mantém a invencibilidade. Na Open foi também o cada vez mais crónico vencedor Nuno Oliveira a levar a melhor sobre a concorrência.

A próxima prova do campeonato realiza-se no dia 20 de maio na cidade Águeda