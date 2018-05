Nuno Matos, campeão nacional de todo-o-terreno 2016, vai regressar ao campeonato no próximo fim de semana na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal.

O piloto de Portalegre que esteve ausente da segunda prova do campeonato, Baja de Loulé, devido a problemas técnicos no Opel Mokka Proto está agora de regresso e bastante motivado para lutar pelo pódio numa prova que já venceu.

“Infelizmente não nos foi possível estar em Loulé, mas estamos muito felizes por poder regressar ao Campeonato e às corridas. Apesar de não estarmos a luta pelo título, esta é uma prova da qual gostamos muito, com um traçado com o qual nos identificamos e que já vencemos em 2016, por isso vamos, como sempre, dar o nosso melhor, tentar lutar pelos primeiros lugares e aproveitar para recuperar o ritmo competitivo” revelou Nuno Matos.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal arranca desportivamente no sábado com um prólogo de 8,28 km cronometrados. Ainda no sábado os concorrentes vão disputar um troço de 142 quilómetros que vão ter de percorrer no domingo, último dia da prova.