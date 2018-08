Diogo Gago foi chamado a substituir Carlos Vieira na equipa da Hyundai Portugal na próxima ronda do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR),

Carlos Vierira está já a cumprir um programa de fisioterapia, rumo à recuperação total, na sequência do acidente durante o último Rali Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande, em junho último.

Entretanto, e enquanto a condição física do campeão nacional de ralis em título não está totalmente restabelecida, o Team Hyundai Portugal decidiu dar agora uma oportunidade a Diogo Gago, um dos mais promissores pilotos da cena portuguesa dos ralis, para guiar o i20 R5 oficial na próxima prova do CPR, o Rali Amarante Baião, que se disputa, nos próximos dias 21 e 22 de setembro.

“Esta oportunidade significa muito para mim. Há muitos anos que me bato para chegar a um nível mais alto e fico muito grato pela escolha. Vai ser uma oportunidade única, que tem um valor simbólico enorme, pelo que agradeço à Hyundai Portugal, ao Carlos Vieira e à Sports & You por acreditarem nas minhas capacidades. Estou muito contente e agradecido” afirmou Diogo Gago.

O jovem piloto algarvio terá a ser lado Jorge Carvalho, que assim regressa ao banco do lado direito do Hyundai i20 R5 oficial. “É bom regressar à competição e só tenho pena que não seja já ao lado do Carlos Vieira. Mas sei que vai ser também muito bom ditar as notas a um piloto talentoso como o Diogo Gago e nunca é de mais enaltecer a decisão da Hyundai Portugal de lhe dar uma oportunidade, numa demonstração prática de como bem fazer a promoção dos ralis em Portugal”, realçou o navegador.